RB Leipzigs Hannes Wolf kündigt früheres Comeback an

Leipzig. Hannes Wolf von RB Leipzig strebt noch in diesem Kalenderjahr sein Debüt für den Fußball-Bundesligisten an. Wie der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Online-Ausgabe) am Mittwoch sagte, verlaufe die Heilung besser und schneller als geplant. Der Österreicher hatte sich im Juni bei der U21-Europameisterschaft einen Knöchelbruch sowie einen Syndesmose-Abriss zugezogen. „Der Plan ist, dass ich in den nächsten ein bis zwei Wochen bei Aufwärmübungen und Passformen langsam ins Mannschaftstraining integriert werde“, sagte Wolf.