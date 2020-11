RB Leipzigs Hwang in Wien isoliert – Sechs Südkoreaner positiv getestet

Leipzig. Positive Tests, negative Nachrichten: Erneut muss RB Leipzig um den weiteren Einsatz eines Nationalspielers bangen. Nach dem Wirrwarr um Norweger Alexander Sörloth, muss nun auch Neuzugang Hee-chan Hwang, der mit der südkoreanischen Nationalmannschaft aktuell in einem Wiener Hotel untergebracht ist, in Isolation gehen. Anzeige

Corona-Tests sollen Klarheit bringen

Denn: Fünf Spieler der Auswahl und ein Betreuer wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Unter den Infizierten ist auch der Freiburger Bundesligaprofi Chang-Hoon Kwon. Hwang selbst, wie auch seinem ehemaligen HSV-Kollegen Heung Min Son (aktuell beim Premier-League-Club Tottenham Hotspur unter Vertrag) soll es gut gehen. Die südkoreanische Nationalmannschaft darf jedoch Medienberichten zufolge das Hotel in der österreichischen Hauptstadt nur verlassen, um zum Training zu gelangen.

Am Samstagabend hatte Südkorea im Stadion Wiener Neustadt noch ein Freundschaftsspiel gegen Mexiko absolviert und mit 2:3 verloren. RB Leipzigs Hwang wurde dabei in der 68. Minute eingewechselt. Eigentlich sollte das Team am Dienstag ab 14 Uhr zu einem Freundschaftsspiel in der BSFZ-Arena in der österreichischen Marktgemeinde Maria Enzersdorf gegen Katar antreten.

Ob die Partie gegen den Gastgeber der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen werden kann, bleibt noch offen. Die am Montag durchgeführten Corona-Tests sollen Klarheit bringen. Laut der geltenden FIFA-Regularien, können Partien ausgetragen werden, sofern mindestens 13 Spieler zur Verfügung stehen.

Sorgen und Unmut

Bei RB Leipzig ist die Situation um Hwang schon der dritte Corona-Schreck in dieser Länderspielpause. Neben Alexander Sörloth, war auch Yussuf Poulsen betroffen. Vergangenen Montag wurden zwei Mitglieder der dänischen Elf positiv getestet, wonach sich der Stürmer in Isolation begeben musste und das Freundschaftsspiel gegen Schweden (2:0) nicht bestreiten konnte. Nach zwei negativen Tests durfte er aber beim 2:1-Sieg der Dänen gegen Island 90 Minuten spielen.

Die aktuelle Lage bereitet Sportdirektor Markus Krösche Sorgen und Unmut. Am Montag äußerte er sich gegenüber dem Kicker kritisch, was die Durchführung der internationalen Begegnungen in Pandemiezeiten betrifft: „Man hätte diese internationalen Spiele aussetzen müssen“, sagte der 40-Jährige. „Es geht in erster Linie um die Gesundheit der Jungs, aber es hängt auch der Spielbetrieb in den nationalen Ligen dran.“