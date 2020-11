Positiver Corona-Test bei RB Leipzigs Hwang: Stürmer in häuslicher Quarantäne

Leipzig. RB Leipzigs Stürmer Hee-chan Hwang ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Er geht nun direkt in häusliche Quarantäne außerhalb des RBL-Trainingszentrums und wird in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter engmaschig getestet“, meldete der Verein am Mittwoch per Twitter. Damit steht er den Roten Bullen weder im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr), noch beim Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr) zur Verfügung. Anzeige

Der 24-Jährige ist einer von mehreren Infizierten unter den Mitgliedern der südkoreanischen Nationalmannschaft. Am Montag wurden mehrere Spieler und mindestens ein Betreuer positiv auf Covid-19 getestet. Unter den Infizierten war auch der Freiburger Chang-Hoon Kwon. Die Mannschaft blieb in ihrem Wiener Hotel in Isolation.