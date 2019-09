RB Leipzigs Ibrahima Konaté beim Golden-Boy-Award unter den Top 40

Leipzig. Dass Ibrahima Konaté zu den größten Defensiv-Talenten im europäischen Fußball gehört, gilt längst als verbrieft. Nun gab es von "Tuttosport" erneut eine Bestätigung für die Qualität des Franzosen in Diensten von RB Leipzig . Seit 2003 kürt die italienische Sport-Zeitschrift jedes Jahr den "Golden Boy", den besten Spieler unter 21 Jahren.

Konaté hat im Rennen um den Preis die nächste Auswahlrunde überstanden und gehört nun bereits zu den besten 40 Spielern. Die finale Entscheidung wird von verschiedenen Medien getroffen. Im vergangenen Jahr hatten es Marcelo Saracchi , Dayot Upamecano und Amadou Haidara , damals noch in Diensten von Red Bull Salzburg, unter die Top 40 geschafft. Haidara landete am Ende auf Rang 12, "Upa" schaffte es auf sogar auf den zehnten Platz.

Starke Konkurrenz

Der Titel ging an den mittlerweile zu Juventus Turin gewechselten und in diesem Jahr erneut nominierten Matthijs de Ligt – nicht die einzige prominente Kokurrenz für Konaté: Auch Salzburgs Champions-League -Dreierpacker Erling Braut Håland, Leverkusens Supertalent Kai Havertz und 126-Milionen-Mann João Félix von Atletico Madrid stehen auf der Liste.

In der Vergangenheit wurden aus einigen Titelträgern am Ende echte Stars. So haben unter anderem Wayne Rooney, Sergio Agüero und nicht zuletzt der kürzlich erneut zum Weltfußballer gewählte Lionel Messi die Auszeichnung erhalten.