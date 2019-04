RB Leipzigs Jesse Marsch wird neuer Trainer bei RB Salzburg

Marsch war im vergangenen Jahr mit seiner Familie von Red Bull New York nach Leipzig gewechselt. „Ich habe meine Entscheidung, nach Europa zu gehen, in keiner Sekunde bereut, habe keine Zeit für Heimweh. Meine Zukunft liegt hier in Europa“, sagte der US-Amerika zu Beginn des Jahres. „Ich freue mich sehr und fühle mich auch geehrt, dass ich als nächster Trainer für diesen tollen Klub arbeiten darf. Ich werde alles dafür tun, die äußerst erfolgreiche Arbeit in Salzburg weiter fortzusetzen", so Marsch am Montag nach dem Bekanntwerden seines Wechsels. "Das ist eine neue Herausforderung für mich und ich bin bereits voller Vorfreude auf diese Aufgabe. Aber bis es so weit ist, habe ich mit RB Leipzig noch viel zu tun, um die Saison bestmöglich abzuschließen. Darauf konzentriere ich mich voll und ganz, bevor dann mein neues Kapitel beim FC Red Bull Salzburg beginnt.“