RB Leipzigs Julian Nagelsmann: „Brauchen die maximale Spannung“

Genauer genommen hat der Rekordmeister nun sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig. Die Saison ist zwar noch nicht vorbei und rein rechnerisch ist alles noch möglich. Aber nach der 2:3-Niederlage in Mainz sagte Nagelsmann, dass er nicht von der Meisterschaft sprechen kann, wenn seine Mannschaft Spiele verliert. „Wenn wir sieben Punkte Rückstand haben, dann ist es töricht, darüber zu sprechen.“ Auch vor dem Spiel gegen Leverkusen, also fünf Tage nach der Partie in Mainz, fühle es sich nicht weniger töricht an, über die Meisterschaft zu sprechen, bekräftigte der Coach bei der jüngsten Pressekonferenz.

RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen: Die Gegner im Check

Aus den Augen, aus dem Sinn, also? Fällt ein bisschen Last von den Schultern der Roten Bullen ab, wenn die Jagd auf die Bayern nicht mehr aktuell ist? „Grundsätzlich sehe ich in einem größeren Punkteabstand zum Tabellenersten eigentlich eine Gefahr und nicht wirklich ein Gefühl der Leichtigkeit“, gibt der Bullen-Coach zu. „Aber ich glaube auch nicht, dass die Jungs eine schwere Last tragen mussten, weil sie um die oberen Tabellenplätze mitspielen wollen.“ Er habe auch in den vergangenen Wochen nicht den Eindruck gehabt, dass die Ambitionen des Clubs eine zusätzliche Belastung für seine Mannschaft gewesen seien. Deshalb erwarte er auch nicht, dass die Form seiner Mannschaft aufgrund dieses Rückstands nachlässt.

"Realistisches Ziel erreichbar"

Gerade jetzt sei die Spannung, der seine Mannschaft aktuell in der Bundesliga ausgesetzt ist, nützlich, „um in den anderen Wettbewerben maximal erfolgreich zu sein“, hebt der Coach hervor. Die Roten Bullen haben in seinen Augen eine gute Chance im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum. Doch einfach wird die Aufgabe nicht: Das Team von Trainer Thomas Reis spielt um den Aufstieg in die Bundesliga, agiert dementsprechend selbstbewusst. „Genauso haben wir in der Champions League gegen den FC Liverpool ein sehr bedeutendes Spiel. Und auch dafür brauchen wir die maximale Spannung.“

Dass alle mal gute und weniger gute Tage haben, ist auch an der Leistung der Bayern selbst zu sehen. Sie glänzen nicht unbedingt so, wie man es von ihnen gewohnt ist, müssen sich die Siege auch hart erarbeiten. Kann das eine zusätzliche Motivation für RB Leipzig sein? „Ich spreche mit meiner Mannschaft eigentlich nicht über den FC Bayern. Wir versuchen unsere eigenen Themen zu bearbeiten, um erfolgreich zu sein.“