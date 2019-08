RB Leipzigs Julian Nagelsmann: "Die Spieler verdienen trotzdem ihr Geld"

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach am 21.09.2016 in der Red Bull Arena: Erst hatten Dominik Kaiser und Stefan Ilsanker den Gladbacher Kramer in die Zange genommen. ©

Der Coach hat folglich freie Auswahl, wenn er seinen Kader für das Auswärtsspiel am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr) benennt. Dass bei nahezu Vollbesetzung auch einige fitte Spieler hinten runterfallen, liegt in der Natur der Sache – für den Trainer von RB Leipzig eine der negativsten Seiten seines Berufs, wie er am Mittwoch in einer Pressekonferenz verriet: "Das fällt mir nicht leicht, wenn man Spieler traurig machen muss, weil es nicht für die erste Elf oder den Kader reicht. Das gehört aber dazu. Die Entscheidung trifft man nicht immer allein, aber man wird meistens allein dafür verantwortlich gemacht im Kopf der Spieler. Das muss man aushalten."