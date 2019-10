RB Leipzigs Julian Nagelsmann: "Es gibt keine Sieg-Pflicht"

Nach vier sieglosen Pflichtspielen will RB Leipzig endlich wieder dreifach Punkten. Die nächste Möglichkeit bietet sich bereits am Mittwoch (18.55 Uhr) im Champions-League-Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg. Bullentrainer Julian Nagelsmann versuchte am Dienstag in der Pressekonferenz Druck von seiner Mannschaft zu nehmen: "Es gibt keine Siegpflicht, weil es noch kein K.o.-Spiel ist. Aber die Wertigkeit ist bei nur sechs Spielen in der Champions-League natürlich höher als in der Liga. Deswegen wäre es ratsam, zu gewinnen.“ Zenit reist mit vier Punkten als Tabellenführer nach Leipzig. RB kann nach zwei Spieltagen drei Punkte vorweisen und ist Dritter.

Die aktuelle Lage seiner Mannschaft wollte Nagelsmann ohnehin nicht dramatisieren: "Es gibt schlimmere Situationen.“ Vor allem gehe es nun darum, eine klarere Spielidee zu etablieren: "Manchmal verfallen wir in alte Muster. Dann schlagen wir beispielsweise viele lange Bälle. Das ist auch nicht schlimm, aber wir kommen dann manchmal in so eine Zwitter-Philosophie. Ich will, dass wir einheitlich handeln. Das ist ein Mannschaftssport und die elf Spieler harmonieren müssen."

Nagelsmann lobt klare Struktur

Gegner St. Petersburg gelinge dies häufig sehr gut: "Die Mannschaft hat eine ganz klare Struktur, vor allem, was das Spiel mit Ball angeht." Ein besonderes Augenmerk legte der Coach bei seiner Analyse auf Topstürmer Artjom Dsjuba: "Er ist sowohl in der Luft als auch am Boden sehr präsent, hat eine gute Ballverarbeitung. Er kann besser als viele andere Spieler auf dem Planeten Bälle ablegen."

Ob Außenverteidiger Marcel Halstenberg nach seinen auskurierten Rückenbeschwerden am Mittwoch helfen kann, die von Nagelsmann erwarteten Flanken auf den 1,97 Meter großen Angreifer zu verhindern, ließ der Trainer offen: „Wir müssen das Abschlusstraining abwarten“ Definitiv zu früh kommt der Einsatz für Patrik Schick, der weiter an seiner Knöchelverletzung laboriert, Ibrahima Konaté (Problem am Hüftbeuger), sowie die sich im Aufbautraining befindenden Hannes Wolf und Tyler Adams. Eine Option könnte nach seiner Gehirnerschütterung Ethan Ampadu sein.

Gulacsi will die Null halten

Definitiv an Bord ist Peter Gulacsi. Der Keeper gab sich in der Pressekonferenz kämpferisch: "Wir spielen zuhause und wollen morgen gewinnen. Das ist unser klares Ziel." Es gelte nun vor allem, defensiv wieder stabiler zu werden: "Ich habe gesagt, dass es notwendig ist, zu Null zu spielen, um die Partien zu gewinnen. Wir haben letzte Saison oft 1:0 gewonnen. Und am Wochenende hatten wir auch die Möglichkeit. Aber das heißt nicht, dass wir in unserer Entwicklung zurückgehen müssen."

