RB Leipzigs Julian Nagelsmann: „Es widerstrebt mir, nur einen Punkt zu wollen."

Leipzig. RB Leipzig trifft am Samstag (18.30 Uhr) in der ausverkauften Red-Bull-Arena als Tabellenführer auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Bullen-Trainer Julian Nagelsmann erwartet ein kräftezehrendes Duell auf Augenhöhe: "Wenn zwei Teams aufeinandertreffen, die gut drauf sind und oben mitspielen wollen, wird es immer ein Abnutzungskampf. Der ein oder andere Spieler, sowohl bei uns als auch bei den Bayern, wird das Spiel in den Knochen spüren", kündigte der 32-Jährige am Donnerstag während der Pressekonferenz auf dem Vereinsgelände am Cottaweg an.