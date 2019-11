RB Leipzigs Julian Nagelsmann fordert gegen Mainz geduldiges Spiel

Leipzig. Julian Nagelsmann will nach vier Liga-Spielen ohne Sieg, am Samstag im Heimspiel gegen Mainz (15.30 Uhr) endlich wieder drei Punkte. Vom Gegner erwartet RB Leipzigs Coach einen defensiven Auftritt: „Ich weiß nicht genau, was Mainz macht, aber Sandro Schwarz hat in der Pressekonferenz erwähnt, dass es viel um Kompaktheit gehen wird und dass er keinen offenen Schlagabtausch will, weil er gesehen hat, was dann gegen Wolfsburg los war, wenn wir Räume haben“, sagte der 32-Jährige am Freitag während einer Pressekonferenz am Cottaweg.