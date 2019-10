RB Leipzigs Julian Nagelsmann lässt Kritik auf Social-Media-Kanälen kalt

Leipzig. RB Leipzigs Julian Nagelsmann steht Tag für Tag im Fokus. Vor allem in den Sozialen Medien wird jede Entscheidung des 32-Jährigen bewertet, nicht immer sachlich. In einer Pressekonferenz am Freitag verriet der Trainer nun, wie er mit dieser Form der Kritik umgeht. "Ich kriege das in der Halbzeit natürlich nicht mit, weil ich da nicht lese, was bei Instagram geschrieben wird. Aber ich verstehe auch nicht immer alles, was sie schreiben. Deswegen müssen sie auch nicht immer verstehen, was ich alles will."