RB Leipzigs Julian Nagelsmann sieht Lyon-Krise als Risiko

RB Leipzig trifft am Mittwochabend (21 Uhr) in der Champions League auf Olympique Lyon. Zwar hat der siebenfache französische Meister einige Probleme im Gepäck – sechs Liga-Spiele ohne Sieg und Platz elf in der Liga genügen nicht den Ansprüchen des Traditions-Clubs. Jedoch könnte laut Bullen-Coach Julian Nagelsmann, der sich am Dienstag während der offiziellen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellte, genau diese Konstellation ein Risiko sein: "Es ist immer gefährlich, wenn die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht. Sie haben tolle Spieler mit viel Potenzial."