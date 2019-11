RB Leipzigs Julian Nagelsmann über Paderborn: "Das wird ein Charakterspiel"

Leipzig. Viel Zeit blieb den Profis von RB Leipzig nicht, um den furiosen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale zu genießen. "Wir haben uns gefreut, aber nicht wirklich gefeiert, weil das aufgrund von zwei Tagen zwischen den Spielen aus medizinischer Sicht nicht ganz so ratsam ist", gab Coach Julian Nagelsmann am Freitag während einer Pressekonferenz im Trainingszentrum am Cottaweg Einblicke in die Aufarbeitung des historischen Erfolgs.