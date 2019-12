RB Leipzigs Julian Nagelsmann vor dem Augsburg-Spiel: "Wir haben Gegenmittel"

Leipzig. Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig trifft am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause auf den FC Augsburg. Die Fuggerstädter sind nach einem schwachen Saisonstart richtig gut in Fahrt gekommen, wie auch Bullen-Coach Julian Nagelsmann am Freitagmittag während einer Pressekonferenz im Bullen-Trainingszentrum feststellte: "16 Punkte aus den letzten sechs Spielen – das ist ein guter Lauf. Sie waren mit uns aktuell die erfolgreichste Bundesliga-Mannschaft, was die Ergebnisse angeht."

Im letzten Spiel der Hinrunde stellt der 32-Jährige dennoch auf defensive Gäste ein: "Sie verteidigen sehr kompakt. Das war schon immer Augsburg und wurde noch verfeinert. Es ist nicht einfach, da im Zentrum Räume zu finden. "Auch die wichtigste Aufgabe für die RB-Verteidigung ist damit laut Nagelsmann klar definiert: "Wir müssen den Gegner so unter Druck setzen, dass er nicht in Kontersituationen kommt, wenn wir den Ball verlieren."

Niederlechner und Max im Fokus

Ein besonderer Fokus liege dabei auf Florian Niederlechner und Philipp Max. Der Stürmer und der Flügelspieler kommen in den vergangenen fünf Ligaspielen zusammen auf acht Tore und neun Tor-Vorbereitungen. Dass der FCA im Moment so erfolgreich auftritt, ist laut Nagelsmann kein Zufall: "Sie haben klare Abläufe beim Umschaltspiel. Da ist eine Handschrift erkennbar." Dennoch ist dem Leipziger Chef-Coach vor dem Aufeinandertreffen nicht Bange: "Wir haben gute Gegenmittel und versuchen sie auf den Platz zukriegen. Ich sehe uns in der Lage, das Heimspiel zu gewinnen – trotz des Runs."

Personell kann Nagelsmann auf die selben Akteure zurückgreifen wie in den Spielen gegen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Heißt im Klartext: Gegen Augsburg fehlen nur die längerfristig verletzten Kevin Kampl (Sprunggelenks-OP), Willi Orban (Knie-Op) und Ibrahima Konaté (Hüftbeuger-Beschwerden). Letzterer hat nach aktuellem Stand die größten Chancen auf ein schnelles Comeback zum Rückrundenstart. Auch Kampl könne sein Bein bereits zu 50 Prozent belasten. Vor allem Orban will der Coach vor der Rückkehr keinen Druck machen: "Wir freuen uns, wenn er wieder da ist. Aber wir lassen ihm alle Zeit."

Dosierte Rotation

Trotz der überschaubaren Anzahl an Ausfällen steht Nagelsmann auch am Samstag in Sachen Rotation wieder vor einer Gratwanderung: "Einige Spieler haben sehr viel gespielt. Es geht darum, zwischen Frische und gewohnten Abläufeneinen gesunden Mittelweg zu finden. Wir haben aber auf jeden Fall auch noch einige mit vollem Akku."

Mit einem Sieg am Samstag kann sich RB Leipzig erstmals in der Vereinsgeschichte die Herbstmeisterschaft sichern. Zu viel Gewicht wollte der Trainer dem inoffiziellen Titel jedoch nicht geben: "Man kann das von beiden Seiten sehen. Es kann sein, dass man sehr gierig in die Rückrunde startet, weil man der Verfolger ist. Du kannst aber auch mit einem guten Gefühl auf die Tabelle schauen an Weihnachten, wenn du ganz oben stehst. Das könnte ein kleiner Vorteil sein, wenn man es selbst in der Hand."

Keine Aussagekraft für die Qualität der Liga

Dass erstmals seit zehn Jahren nicht Borussia Dortmund oder der FC Bayern zum Ende der Hinrunde auf Platz eins stehen werden, sage zudem nichts über die Qualität der Liga aus: "Wir müssen nicht immer alles nach gut oder schlecht bewerten. Das Skurrile ist in diesem Land Folgendes: Wenn Bayern mit 15 Punkten Vorsprung wird, sagen alle, es ist langweilig. Wenn Bayern nicht mit 15 Punkten Vorsprung Meister wird, zweifeln alle an der Qualität der Liga."