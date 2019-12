RB Leipzigs Julian Nagelsmann vor dem Spiel in Lyon: "Wir sind weiter in der Entwicklung"

Lyon. Noch eine Partie steht zwischen RB Leipzig und der Auslosung zum Achtelfinale der Champions League. Ob die Roten Bullen am 16. Dezember europäischen Schwergewichten wie Juventus Turin, Manchester City, Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona zunächst aus dem Weg gehen, hängt vom Ergebnis des finalen Gruppenspiels gegen Olympique Lyon ab. Gewinnt die Nagelsmann-Elf beim französischen Traditionsverein, bleibt sie auf Platz eins und wird zunächst in der Runde der letzten 16 gegen einen der Gruppenzweiten und damit vermeintlich leichteren Gegner gelost. Auch ein Unentschieden würde hierfür reichen. Bei einer Niederlage rutscht RB definitiv auf den zweiten Rang.

Weil die Europa-Reise auch im Achtelfinale noch nicht vorbei sein soll, geht es am Dienstagabend (21 Uhr) im Lyoner Groupama-Stadion trotz des bereits gesicherten Weiterkommens also um einiges. Und Trainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Spiel noch weitere Gründe, nicht an der Motivation seines Teams zu zweifeln, wie er während einer Pressekonferenz am Montagabend verriet: "Meine Jungs und ich nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Das steckt in uns drin, dass wir immer gewinnen wollen. Es hat ja auch monetäre Gesichtspunkte für den Club und für das Punkte-Tableau, was man als deutscher Teilnehmer für sein Land sammelt. Ich habe bei meinen Jungs außerdem noch nie erlebt, dass sie so in ein Spiel gehen, dass es ihnen egal ist, ob sie gewinnen."

Gegen jeden Gegner einmal gewinnen

Einen besonderen Reiz bietet für den Coach auch die Erfahrung aus dem Hinspiel, das RB trotz Überlegenheit in der Red-Bull-Arena mit 0:2 verlor. "Im Vergleich zum ersten Spiel sind wir weiter in der Entwicklung. Wir wollen gegen jeden Gruppengegner möglichst einmal gewinnen und deshalb ist ein Sieg das Ziel." Sorgen, dass seine Mannschaft sich dabei von der berüchtigt hitzigen Atmosphäre in französischen Stadien verunsichern lassen könnte, macht sich Leipzigs Chef-Coach übrigens nicht: "Die Bundesliga ist schon auch dafür bekannt, dass die Stimmung gut ist. Wir müssen da nirgendwo vor Angst erstarren, nur weil wir im Ausland spielen. Ich hoffe auch, dass es wieder laut ist.

Wie groß in Anbetracht von noch drei schweren Bundesliga-Spielen in diesem Jahr bereits gegen Lyon die Rotation ausfallen wird, wollte Nagelsmann nicht verraten, verwies jedoch auf Erfahrungen mit seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim: "Ich habe schon mal gesagt, dass es ein Lerneffekt war, das nicht zu viel zu tun, weil das Gesamtkonstrukt stabil bleiben muss. Trotzdem sind bei einigen Spielern die Belastungen natürlich sehr hoch."

Wolf mit nächster Bewährungschance

Hoffnung auf seinen ersten Einsatz in der Champions League darf sich demzufolge auch Hannes Wolf machen, der nach seinem Knöchelbruch im Sommer am Wochenende gegen Hoffenheim sein Comeback gefeiert hat und zu den 19 Spielern gehörte, die am Montag nach Lyon geflogen sind. Nicht mit dabei war hingegen "Königstransfer" Ademola Lookman, wofür Nagelsmann eine simple Erklärung hatte: "Andere Spieler sind ein bisschen vorn dran." Verletzt fehlen weiterhin Ibrahima Konaté (Hüftbeuger) sowie Willi Orban und Kevin Kampl nach einer Knie bzw. Knöchel-OP. Auch Tyler Adams kommt noch nicht in Frage und verpasste das öffentliche Training am Montagabend in Lyon.