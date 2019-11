RB Leipzigs Julian Nagelsmann vor dem Zenit-Spiel: "Erfolg ist kein Besitz"

St. Petersburg. RB Leipzig grüßt vor dem vierten Spieltag in Champions-League-Gruppe G vom Platz an der Sonne. Beim Auswärtsspiel am Dienstag (18:55 Uhr) gegen den direkten Verfolger Zenit St. Petersburg soll die Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen werden. Helfen könnte unter anderem der Schwung aus den beiden Kantersiegen im Pokal gegen den VfL Wolfsburg und gegen Mainz in der Liga.

Trainer Julian Nagelsmann mahnte in der Pressekonferenz am Montagabend jedoch zur Konzentration: "Erfolg ist kein Besitz. Den gibt es nur zur Miete und die muss man alle drei Tage bezahlen. Die Jungs dürfen gern das Vertrauen mitnehmen, aber wir müssen auf dem Gaspedal bleiben."

Laimer will mehr

Einer, der weiß, wie es geht und es in den vergangenen Wochen besonders deutlich unter Beweis gestellt hat, ist Konrad Laimer. Der 22-Jährige forderte wie sein Trainer trotz einer angsteinflößenden Torbilanz von 14:1 in den letzten beiden Spielen vollen Einsatz: "Es fällt nicht schwer, auf dem Boden zu bleiben. Wir haben gezeigt, was wir leisten können. Wir haben aber auch gesehen, dass es ein paar Mal nicht geklappt hat. Wir brauchen eine ähnlich gute Leistung, damit wir die Punkte einfahren können."

Laimer hatte gegen Mainz und Wolfsburg vor allem offensiv überzeugt, bewertete seine Leistung jedoch mit einer gehörigen Portion Understatement: "Es hat sich nicht alles geändert. Ich wusste schon immer, was ich kann und arbeite jeden Tag hart, ob im Training oder Spiel. In den letzten Spielen ist es gut gelungen, aber ich weiß, dass ich noch mehr kann."

Spielt Zenit offensiver?

Kontrahent Zenit erwartet der österreichische Nationalspieler im eigenen Stadion etwas offensiver als beim 2:1-Heimerfolg der Roten Bullen in Leipzig: "Ich kann zwar nicht in die Zukunft schauen. aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen mehr machen müssen. Sie müssen genau so gewinnen wie wir."

Ein Schlüssel zum Erfolg wird gegen St. Petersburg erneut die Bewachung von Artjom Dsjuba sein. Der russische Topstürmer dürfte vor heimischer Kulisse auf Tore brennen: "Er ist eine Wucht und kann die Bälle sehr gut behaupten und weiterleiten. Wir haben ihn im Hinspiel gut verteidigt. Das gilt es wieder abzurufen“, gab Laimer die Marschroute vor.

Kollektiv ist gefordert

Diese Meinung teilte vor dem richtungsweisenden Duell um den Einzug ins Achtelfinale auch Nagelsmann. Der Coach nimmt dabei die komplette Mannschaft in der Pflicht: "Es ist nicht leicht, ihn im direkten Duell zu verteidigen. Deshalb muss man die Bälle auf ihn unterbinden."

Nkunku oder Forsberg

Dem zuletzt geschonten Emil Forsberg machte Nagelsmann zwar Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz. Eine Garantie gebe es jedoch nicht, auch weil Vertreter Christopher Nkunku gegen Mainz absolut zu überzeugen wusste. Die Entscheidung werde erst nach dem Abschlusstraining am Dienstagabend fallen.

