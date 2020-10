RB Leipzigs Julian Nagelsmann vor der Gladbach-Partie: „Wir brauchen Tyler Adams“

Die Roten Bullen vermeldeten, dass der Verteidiger am Freitag individuell trainiert hat und sie in der nächsten Königsklassen-Partie gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 21 Uhr) auf seine Rückkehr hoffen. Für das Spiel gegen die Fohlen von Trainer Marco Rose stehe er definitiv nicht zur Verfügung. Der Muskelfaserriss sei kleiner, als bei Marcel Sabitzer, der sich beim dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg verletzt hatte und mehrere Spiele ausgefallen war.

Am Freitag konnte auch der an Covid-19 erkrankte Amadou Haidara wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Kurz nach der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel in Gladbach bekam RB Leipzig "Grünes Licht" vom städtischen Gesundheitsamt: Der Malier stellt keine Ansteckungsgefahr mehr für Andere dar. Er hat die Infektion mit dem Coronavirus symptomfrei überstanden. Wie weit er allerdings körperlich ist, konnte der Coach nicht sagen. „Er konnte in den vergangenen zwei Wochen nichts machen, war aufgrund der Infektion nur zu Hause.“ Auch ihn hat Nagelsmann sicher gerne wieder dabei.