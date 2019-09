RB Leipzigs Julian Nagelsmann wartet weiter auf Neuzugang Patrik Schick

Leipzig. Julian Nagelsmann muss weiter auf Patrik Schick verzichten. RB Leipzigs siebter Sommerneuzugang laboriert weiter an einer Knöchelverletzung, die er sich Mitte September bei der tschechischen Nationalmannschaft zugezogen hat. Der Stürmer war erst kurz vor Schließen des Transferfensters vom AS Rom an die Pleiße gewechselt, konnte seitdem aber noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Eigentlich war nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen am Samstag mit einer Rückkehr des 23-Jährigen auf den Platz gerechnet worden.

Bei der zweiten öffentlichen Einheit dieser Woche fehlten Nagelsmann auch weiterhin die beiden längerfristig verletzten Tyler Adams (Adduktorenprobleme) und Hannes Wolf (Knöchelbruch). Auch Kevin Kampl, der wegen anhaltenden Sehnenbeschwerden im Fuß in Behandlung ist, sowie Marcel Halstenberg (Hüftbeschwerden) und Luan Candido (Oberschenkelprobleme) konnten sich vor rund 100 Zuschauern am Cottaweg nicht präsentieren. Am Montag standen sogar noch weniger Spieler auf Platz. Einige Nationalspieler, die auch bei den Roten Bullen auf viele Einsatzminuten gekommen sind, bekamen einen zweiten freien Tag zugestanden.

Beim offiziellen Vorbereitungsstart auf das sechste Bundesliga-Spiel der Saison am Samstag gegen den FC Schalke 04 absolvierte der Tabellenführer nach einem leichten Aufwärm- und Stabilisierungsprogramm verschiedene Passübungen. In der zweiten Trainingshälfte ließ Nagelsmann seine Spieler in einem Trainingsspiel, bei dem auch kleine Tore für Abschlüsse zur bereitstanden, gegeneinander antreten. Trotz Tabellenführung und ausgezeichnetem Start in Pokal und Champions League war dabei von nachlassender Intensität nichts zu spüren. Immer wieder schallten Nagelsmanns Ansagen und motivierende „Druck! Druck! Druck!“-Rufe über den Platz. Auch die Profis wirkten konzentriert, peitschten sich nach Gegentreffern immer wieder gegenseitig an. Nach eineinhalb Stunden War die Einheit beendet. Mehrere Spieler, darunter die Stürmerstars Yussuf Poulsen und Timo Werner nahmen sich im Anschluss noch Zeit für Selfies und Autogramme.

