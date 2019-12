RB Leipzigs Julian Nagelsmann: "Wir müssen auf das richtige Emotionsniveau kommen"

Leipzig. RB Leipzig reist am Samstag (18.30 Uhr) mit der stolz geschwellten Brust von neun Pflichtspielen ohne Niederlage in Folge zum krisengebeutelten Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Eigentlich sollte die drittletzte Bundesliga-Partie im Jahr 2019 also kein Problem werden. Eigentlich, denn das Duell mit der Mannschaft von Trainer-Fuchs Friedhelm Funkel könnte extrem unangenehm werden, wie auch RB-Coach Julian Nagelsmann am Freitag in der Pressekonferenz prognostizierte: "Wir müssen einen harten Kampf erwarten und auf das richtige Emotionsniveau kommen. Von der Qualität her können wir gewinnen. Aber wir müssen das Duell annehmen."

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Düsseldorf im Januar 2019 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig (0:4) ©

Anzeige

Wichtig wird auch sein, die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt in der zweiten Halbzeit beim 2:2-Unentschieden gegen Lyon wieder in die Spur zu bringen. Bei der Analyse habe vor allem das Angriffsspiel im Fokus gestanden: "Wir haben 13 Offensivszenen angeschaut. Das war mir einfach zu träge. Das habe ich schon angesprochen. In so einem Spiel ist wichtig, die Entwicklung zu beurteilen. Da hatten wir mit Ball schon deutlich bessere Spiele."

Kritik ohne Spätfolgen

Zur Erinnerung: Nagelsmann hatte sich sein Team im Nachgang des Champions-League-Spiels mit deutlichen Worten zur Brust genommen, jedoch bekräftigte der Coach, dass seine Kritik keine Spätfolgen haben wird: "Die Jungs wissen, dass ich nicht nachtragend bin. Ich gehe auch normal mit ihnen um, wenn sie mal keine gute Leistung zeigen. Jeder Spieler hat am nächsten Tagen den normalen Julian Nagelsmann getroffen."

Auch der späte Rückflug aus Lyon, der für die Spieler erst am frühen Mittwochmorgen in den eigenen Leipziger Betten endete, sei für das Düsseldorf-Spiel kein Alibi: "Die Jungs haben alle verständnisvolle Lebenspartner, die sie ausschlafen lassen. Deswegen werden sie bis zum Anstoß morgen fit sein.“

Keine neuen Ausfälle

Personell hat Nagelsmann zumindest in der Mannschaft keine neuen Ausfälle zu beklagen. Fehlen werden weiterhin Ibrahima Konaté, Kevin Kampl und Willi Orban, der wohl nach seiner Knie-Op auch zum Trainingsauftakt nach der Winterpause am 6. Januar noch nicht zu Verfügung steht. Für Tyler Adams rückt das Comeback nach langer Verletzung dagegen immer näher. "Ich hoffe, dass ich ihn dieses Jahr noch mal bringen kann“, kündigte Nagelsmann. Ein Einsatz gegen Düsseldorf ist jedoch unwahrscheinlich.

Definitiv fehlen, wird derweil Benjamin Glück. Der Analyst wurde von Nageslmann im Training mit dem Ball am Kopf getroffen, woraufhin der Coach seinen engen Vertrauten nach eigenen Angaben mit einer Quetschung des Vagusnervs in die Leipziger Uni-Klinik fahren musste. Glück gehe es den Umständen entsprechend gut. Eine Entlassung noch am Freitag liege im Bereich des Möglichen.