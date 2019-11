RB Leipzigs Julian Nagelsmann: "Wir packen sie an der Ehre"

Zweiter Platz in der Liga, beste Chancen auf die K.o.-Phase der Champions-League, souveräner Einzug ins Pokal-Achtelfinale, dazu eine Bilanz von vier Siegen aus den letzten vier Pflichtspielen. Die Zwischenbilanz bei RB Leipzig liest sich dieser Tage wie ein Fußballgedicht. Dabei drohte das Projekt Ende Oktober mit einer Reihe von vermeidbaren Punktverlusten ins Stocken zu geraten. Doch die Leistungsdelle ist längst vergessen.

Trainer Julian Nagelsmann hat nun im Interview mit der Sport Bild Einblicke gegeben, wie er sein Team zurück in die Erfolgsspur gebracht hat. Dabei sei es vor allem darum gegangen, Leipzigs Stärken wieder in den Fokus zu rücken: „RB war immer die Bundesliga-Mannschaft, die am meisten für Gier stand. Das soll so bleiben. So haben wir es den Jungs gesagt. Und wir packen sie an der Ehre, dass in der Liga mehr drin ist."