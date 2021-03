RB Leipzigs Kampl nach Sieg in Freiburg: "Pressing-Fußball passt zu mir"

Kampl nutzt Freiburger Fehler gnadenlos aus

Dennoch blieb er nach dem Spiel recht bescheiden, beanspruchte den Sieg natürlich nicht für sich, sondern lobte die Mannschaft für ihre starke Einstellung. „In erster Linie bin ich sehr zufrieden mit der Gesamtleistung der Mannschaft. Wir wussten, dass es hier schwierig wird: enger Platz, Freiburg unheimlich aggressiv. Unser Team hat es echt von Anfang an toll gemacht. Und auch wie wir in der zweiten Halbzeit nachgesetzt haben, ist beeindruckend.“ Kampl weiter: „Dadurch, dass ich mit der Mannschaft sehr zufrieden bin, kann ich am Ende auch mit mir selbst zufrieden sein.“

Sechster Sieg in Folge

Und das bei der Dauerbelastung, die RB Leipzig gerade hat. Noch sind sie in allen drei Wettbewerben vertreten. Vergangenen Mittwoch sicherten sie sich gegen den VfL Wolfsburg (2:0) den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale , am kommenden Mittwoch haben sie noch die Chance das 0:2 gegen den Liverpool FC aus dem Hinspiel in der Champions League wiedergutzumachen. „Wie wir in den letzten Wochen gespielt haben, zeigt wie viel Herz und Leidenschaft in uns steckt.“

In der Bundesliga war der Sieg gegen den SCF bereits der sechste in Folge. Nach dem 2:3 in Mainz haben sich die Roten Bullen keine Blöße mehr gegeben, in vier von diesen sechs Siegen sogar die Null gehalten. „Am wichtigsten ist, dass hinten die Null steht“, weiß auch Kampl. „Wir machen das wirklich super in der Verteidigung.“ Aber die Leistung fange vorne bei den Stürmern an, so der Mittelfeldspieler. „Wir laufen vorne unheimlich aggressiv an, haben dadurch frühe Ballgewinne und nicht so weite Wege zum gegnerischen Tor.“