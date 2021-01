RB Leipzigs Kampl über Coach Nagelsmann: "Schon in der Gegenwart ein Ausnahmetrainer"

Leipzig. Er ist mit zarten 30 der älteste Feldspieler der Roten Bullen , bringt nur 70 Kilo auf die Waage, hat aber seit 2017 Gewicht in der Mannschaft. Der sehnige Techniker und Läufer Kevin Kampl (112 Pflichtspiele, sechs Tore, 16 Vorlagen, 14 gelbe Karten, kein Platzverweis) hat mit dem SPORT BUZZER über den 1:0-Sieg im Stuttgarter Schlamm, englische Wochen, ausbaufähige Abschlussquote und den Hit gegen Borussia Dortmund am Sonnabend, 18.30 Uhr, in der Red-Bull-Arena gesprochen.

SPORT BUZZER : War der Rasen in Stuttgart so schlecht wie er aussah?

Emils Elfer hätte der Dosenöffner sein können, Kobel hat ihn aber stark gehalten. Wir hätten nach einer Stunde 3:0 führen können. An der Abschlussquote kann man arbeiten, müssen wir arbeiten. Ich hatte gegen Köln auch zwei Chancen, die ich machen muss. Positiv ist, dass wir uns viele Chancen erspielen und alle mit Herz gegen den Ball arbeiten, so dass hinten wenig anbrennt. Aber klar würde ein beruhigender Vorsprung auch mal gut tun.

Julian ist zwar jung, hat aber schon viel Erfahrung als Trainer, beschäftigt sich extrem mit dem Fußball, blickt über den Tellerrand. Bei ihm weiß jeder, was er zu tun hat. Auch nach Änderungen der Taktik. Er ist schon in der Gegenwart ein Ausnahmetrainer und hat eine große Zukunft vor sich.

Nein, das will und braucht Konny nicht. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Irgendwann willst du nur noch deine Ruhe haben und am Comeback arbeiten. Konny hat noch viele gute Jahre vor sich. Dass er uns als Typ und Kicker fehlt, steht außer Frage. Er war extrem wichtig und wird das auch wieder sein.

Wie blicken Sie auf 2020 und wie soll sich 2021 gestalten?

Wir sind Dritter in der Liga geworden, haben Atletico im Viertelfinale der Champions League geschlagen und uns in einer Gruppe mit Manchester und Paris durchgesetzt, stehen nicht umsonst wieder weit oben in der Bundesliga. 2020 war rein sportlich gesehen überragend für uns, so soll es 2021 weiter gehen. Wobei über allem selbstverständlich die Gesundheit und das Überwinden der Pandemie steht. Das wünsche ich uns allen.