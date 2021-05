RB Leipzigs Kampl vor dem Pokal-Finale: "Müssen uns vor niemandem verstecken"

Leipzig. Er ist Leistungsträger und einer von RB Leipzig s alten Hasen: Kevin Kampl wird gegen Borussia Dortmund sein drittes von drei Pokal finals erleben. In einem saß er noch auf der Dortmunder Bank. Das Finale gegen den BVB am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) wird für den gebürtigen Solinger das elfte Pokalspiel im RB-Trikot sein.

Er ist davon überzeugt, dass die Messestädter den ersten Titel verdient, sagte er in einem Interview mit dem Sportinformationsdienst. Es wäre zwar sehr wichtig, den Pokal zu holen. „Aber in erster Linie wäre es wunderschön und verdient für den Weg, den dieser Verein seit vielen Jahren geht. Ich bin jetzt seit vier Jahren hier und kriege das alles hautnah mit“, so Kampl über Leipzigs Chancen. Aber nicht nur darüber sprach er im Interview.