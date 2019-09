RB Leipzigs Kapitän Orban vor Bayern-Duell: „Zeit, sie mal wieder zu schlagen“

Berlin. RB Leipzigs Kapitän Willi Orban schickt vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga eine selbstbewusste Ansage an den deutschen Rekordmeister. „Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt leistungstechnisch näher rankommen an die Bayern. Es ist an der Zeit, sie mal wieder zu schlagen“, sagte der Abwehrchef dem „Kicker“ (Donnerstag) mit Blick auf das Duell mit den Münchnern am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Das Selbstbewusstsein bei den als einzigem Ligateam noch verlustpunktfreien Leipzigern ist groß: „Wir wollen das Spiel gegen die Bayern gewinnen.“