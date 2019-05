RB Leipzigs Kapitän Willi Orban vor dem Pokalfinale: "Wir werden viel Mut brauchen"

Berlin. RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat den FC Bayern München als "schwerstmöglichen Gegner" für das DFB-Pokalfinale bezeichnet. In der offiziellen Pressekonferenz verwies der Chef-Coach jedoch auch darauf, dass die Roten Bullen im laufenden Wettbewerb bereits dicke Brocken aus dem Weg geräumt haben: "Wir hatten ausnahmslos schwere Gegner, selbst Viktoria Köln. Danach haben wir drei Bundesligisten und mit dem HSV eine weitere schwierige Aufgabe gehabt. Dass wir das gemeistert haben, spricht für die Jungs."

Gegen den Rekordmeister sei nun ein Spiel am Leistungslimit nötig: "Wir müssen mit und gegen den Ball das beste Spiel machen, was wir machen können. Wir wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, ein absolutes Topspiel zu machen."