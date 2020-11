RB Leipzigs Kicker international: Siege für Poulsen, Forsberg und Sabitzer

Poulsen, Forsberg und Sabitzer voll im Einsatz

La Furia Roja bekam es zuletzt mit der Schweiz zu tun. Mit dabei: Leipzigs Dani Olmo. Der 22-Jährige stand in der Startelf, wurde in der 73. Minute aber ausgewechselt. Zu einem Sieg reichte es allerdings nicht. Die Eidgenossen gingen beim 1:1 schon in der ersten Hälfte durch ein Tor von Remo Freuler in Führung. In der 80. Minute hatte Sergio Ramos die Möglichkeit per Elfmeter auszugleichen, vergab jedoch. Den Punkt rettete Gerard Moreno kurz vor Abpfiff.