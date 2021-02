Leipzig-Profi Klostermann freut sich aufs Pokal-Duell: "Bochum gehört in die Bundesliga!"

Leipzig. Es gibt Dinge, die kann man nicht lernen. Beispielsweise Schnelligkeit. Den unglaublichen und heutzutage unglaublich wichtigen Speed hat RB -Ass Lukas Klostermann von seinem Vater, der 110m-Hürdensprinter war. Die Erdverbundenheit hat der 24-jährige Nationalspieler dann wahrscheinlich von seiner Mutter. Der Ex- Bochumer Klostermann über das Pokal -Achtelfinalspiel gegen seinen früheren Verein (Mittwoch, 18.30 Uhr), eine Auszeit, die er zum Stählen des Bodys genutzt hat, Sprintvermögen, Karriere-Höhepunkte, liegengelassene Punkte und soziales Engagement.

Lukas Klostermann: Nicht ganz. Gegen Mainz haben wir sicherlich schon besser gespielt, auch Standards schon besser verteidigt. Und in Wolfsburg hätten wir die drei Punkte verdient gehabt.

Ja. Wir könnten drei Punkte mehr haben, sind aber auch so in allen Wettbewerben gut unterwegs.

Sie denken an Ihre Last-Minute-Flanke, die an Justin Kluivert und Yussuf Poulsen vorbeirauschte.

Wenn wir gewinnen, obwohl wir nicht alle PS auf den Platz gebracht haben, haben wir den nächsten Schritt getan. Stark waren unsere 1:0-Siege in Stuttgart , gegen Union und Leverkusen. Es ist extrem wichtig, enge Spiele auf seine Seite zu ziehen.

In welcher Hinsicht besteht Nachholbedarf?

Noch sind 15 Spiele zu spielen, und es liegt nicht in unserer DNA, den Bayern jetzt schon zum Titel zu gratulieren. Unser erstes und wichtigstes Ziel ist das Erreichen der Champions League . Wir spielen jetzt auf Schalke , gegen Augsburg und bei der Hertha , wollen unsere Position halten oder ausbauen.

Wohin geht die Reise in der Bundesliga ?

Auf den ersten Blick: keinen. Auf den zweiten auch keinen. Aber ich hatte schon schlimmere Verletzungen, insofern war alles halb so wild. Auch wenn es nicht immer Spaß macht, im Kraftraum rumzuhängen.

So ungefähr.

Ich schaffe 50, 60 am Stück.

Ich bin lieber schnell als langsam. Aber die Schnelligkeit nutzt nichts, wenn man zu früh oder zu spät losrennt. Aufs Timing kommt es an.

Wie ist das so, wenn man schnell wie ein geölter Blitz ist?

Mein erstes Bundesligaspiel, das erste Mal Champions League, das Pokal-Finale gegen die Bayern, unser Sieg gegen Atletico in Lissabon. Atmosphärisch war das Endspiel in Rio bei den Olympischen Spielen unglaublich. Bei der brasilianischen Hymne hat das ganze Stadion vibriert, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.

Was sind Ihre persönlichen Top-Vier-Spiele?

Harter atmosphärischer Schnitt: Wie ist die Kickerei ohne Fans?

Man sagt ja, dass man sich an alles gewöhnt. An Fußball ohne Fans will und kann ich mich nicht gewöhnen.