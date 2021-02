RB Leipzigs Klostermann vor Liverpool-Spiel: "Egal, ob Favorit oder Underdog"

München/Leipzig . Der Blick auf das Champions-League -Hinspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool war am Sonntag auch Thema in der Sky90-Fußballdebatte. Der zugeschaltete RB-Nationalspieler Lukas Klostermann sagte: „Ich denke, dass wir eine Chance haben weiterzukommen.“ Wenn eine Spitzenmannschaft wie derzeit Liverpool mal eine vermeintliche Delle habe, sei es immer ein wenig gefährlich, „weil sie daraus viel Motivation ziehen kann, den Bock umzustoßen“. Klostermann ist es „herzlich egal, ob wir vor dem Spiel als Favorit oder als Underdog gehandelt werden“.

Verständnis für Upamecano

Am Freitag hatte RB beim 2:1 gegen Augsburg Selbstvertrauen getankt. „Wir wussten, dass wir uns gut vorbereiten wollen auf das Liverpool-Spiel“, so Klostermann: „Dazu gehörte, das Spiel gegen Augsburg zu gewinnen. Es ist wichtig für uns, diesen Schwung mitzunehmen.“ Dass RB den Heimvorteil aufgeben und nach Budapest ausweichen muss, bewertet der Verteidiger so: „Wir hätten gern in Leipzig gespielt – keine Frage. Wir sind aber froh, dass das Spiel überhaupt stattfindet und die Hygienemaßnahmen so umgesetzt werden können.“