RB Leipzigs Konaté: „Träume seit meiner Kindheit von der Champions League“

Leipzig. Für einen Roten Bullen ist die Reise in die französische Hauptstadt eine Art Heimkehr. Ibrahima Konaté ist in Paris geboren, hat lange Zeit auch dort gelebt. „Es fühlt sich schon ein bisschen wie ein Heimspiel an", lacht der 21-Jährige. Am Dienstagabend (21 Uhr) bestreitet er mit RB Leipzig das Champions-League-Rückspiel bei Paris Saint-Germain im „Parc des Princes". Für "Ibu" eine besondere, denn viele seiner Freunde und Familienmitglieder sind Fans der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. „Wenn ich gegen PSG spiele, ist meine Familie aber für RB Leipzig", ist sich der Verteidiger sicher. Dennoch verbannt er die Gedanken an seine Lieben zunächst. „Ich konzentriere mich lieber auf unser Spiel."

Bereit sein für Dreifachbelastung

Ende Juli musste sich Konaté einer Hüft-OP unterziehen. Es folgten mehrere Monate Reha. Im Optimalfall hätte der Defensivspezialist zum Bundesligastart einsatzbereit sein sollen, trainierte aber weiterhin individuell. Den ersten Einsatz in der aktuellen Saison bekam er im ersten Gruppenspiel in der Königsklasse. In der Partie gegen Istanbul Basaksehir wechselte ihn Trainer Julian Nagelsmann in der zweiten Hälfte für etwa eine halbe Stunde ein.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder vom Spiel in Leipzig Ein ganz wichtiger Erfolg für RB Leipzig: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kämpft sich nach einem frühen Rückstand zurück in die Partie und bezwingt Paris St. Germain mit 2:1. ©

„Es war schwierig in meinem ersten Spiel nach der Rückkehr, aber wir haben 2:0 gewonnen“, freut sich der Franzose rückwirkend. „Die Champions League ist für mich sehr wichtig. Seit meiner Kindheit träume ich davon. Heute darf ich an diesem Wettbewerb teilnehmen und freue mich sehr darüber, genauso wie meine Familie.“ Das Spiel in Paris ist ihm auch deshalb sehr wichtig. „Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren.“

Der aktuelle Spielplan verlangt den Akteuren viel ab. Gerade an der personellen Situation in der RB-Abwehr sind die Folgen der zahlreichen Spiele in kurzen Abständen deutlich messbar. Mit der dreifachen Belastung durch Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League muss Konaté genauso wie seine Teamkameraden umgehen: „Ich muss für alle drei Wettbewerbe bereit sein. Ich weiß, dass es sehr schwer ist. Nach dem Spiel braucht mal viel Behandlung und Regeneration. Und man muss gut essen“, erklärt er. „Wenn wir das alles gut hinkriegen, sind wir hoffentlich bereit.“

„Nicht auf einzelne Spieler setzen“

Gegen Freiburg hatte der 21-Jährige seinen ersten Bundesligaauftritt in der neuen Saison. Auch seinen ersten Treffer erzielte der Verteidiger im Spiel gegen den SCF. „Die Mannschaft hat sich sehr für mich gefreut.“ Und genau auf diese Mannschaft will sich Konaté auch im Spiel gegen Paris konzentrieren. „Wir können nicht auf einzelne Waffen einzelner Spieler setzen. Im Fußball spielt man elf gegen elf. Wir werden unser Bestes geben.“ Gerade auch weil in den Reihen des Gegners mit Kylian Mbappé und Neymar zwei sehr wichtige und starke Akteure wieder zurückkommen.

