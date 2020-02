RB Leipzigs Konrad Laimer: „Als kleiner Junge träumt man von solchen Spielen“

London. Gut gelaunt und gelöst hat sich RB Leipzigs Konrad Laimer am Tag seiner Vertragsverlängerung zum bevorstehenden Champions-League-Duell mit den Tottenham Hotspurs geäußert. „Als kleiner Junge träumt man von solchen Spielen, in so einem geilen Stadion spielen zu dürfen. Die Vorfreude ist riesengroß“, sagte der 22-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag. Der Mittelfeldspieler hatte seinen Kontrakt vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Laimer war 2017 von RB Salzburg zum aktuell Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga gewechselt.

„Gewillt immer and die Grenzen zu gehen“

„Als ich nach Leipzig gekommen bin, war ich sehr sehr jung“, begründet er seine Entscheidung. Bei den Sachsen habe er „Step by Step“ die weiteren Schritte gemacht, in einem sehr professionellen Umfeld von vorne bis hinten, so Laimer. Nun will der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler mit dem Team die nächsten Stufen erklimmen. Eine davon wäre der Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse.

Coach Julian Nagelsmann freute sich mit seinem Führungsspieler über das neue Arbeitspapier. Laimer sei „extrem gewillt immer and die Grenzen zu gehen, gewillt sich zu zerreißen für das Team“, sagte der Fußball-Lehrer. Zudem hat sich der Österreicher in seinen Augen in den vergangenen Monaten fußballerisch extrem entwickelt und deutlich bessere Lösungen mit dem Ball parat. Gegen Bremen habe er beim 3:0 einen Pass gespielt, "den früher nur Lothar Mattäus gespielt hat auf seiner Position". In der Hinrunde sei Laimer "eine prägende Figur“ gewesen, lobte der Fußball-Lehrer weiter. Der Angesprochene saß in der ersten Reihe des Pressekonferenzraums und genoss die warmen Worte sichtlich. Nagelsmanns Wunsch für Mittwochabend: dass sich sein Schützling auch gegen die Spurs als prägende Figur erweist.

„Ich ändere nichts um“

Zum hochgejazzten Duell zwischen ihm und Spurs-Coach Jose Mourinho äußerte sich Nagelsmann unterdessen zurückhaltend. „Ich kümmere mich mehr um meine Mannschaft und weniger um meinen Trainerkollegen. Morgen ist es Leipzig gegen Tottenham und nicht Mourinho gegen Mini-Mourihno“, sagte der 32-Jährige, der sehr anerkennend über den Portugiesen und seine riesige Titelsammlung sprach.