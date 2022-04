RB Leipzigs Konrad Laimer vor dem Duell mit dem BVB: "Wir sind bereit"

Leipzig. Im Sommer 2017 ist die halbe Bundesliga heiß auf Konrad Laimer . Weil er rennen, grätschen und kicken kann, charakterlich top, zarte 20 und bezahlbar ist. Die Mittelfeld-Maschine von Red Bull Salzburg entscheidet sich für den kurzen Dienstweg, RB Leipzig zahlt dank einer Ausstiegsklausel vergleichsweise schmale fünf Millionen Euro Ablöse. Aus dem Schnäppchen ist einer der besten und wertvollsten Spieler der Liga geworden. Laimer, Marktwert runde 30 Millionen Euro, spricht im SPORT BUZZER-Interview über fünf Jahre Leipzig, gewachsenes Repertoire, das Sonnabend-Spiel In Dortmund (18.30 Uhr), Erling Haalands Knöchel, das österreichische WM-Aus in Wales und seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag.

Herr Laimer, bringen wir es gleich hinter uns, die WM in Katar findet nach dem 1:2 in Wales ohne die goldene österreichische Fußballer-Generation statt. Haben Sie dieses Aus schon verpackt?

Nach dem Spiel saßen wir traurig in der Kabine, es herrschte totale Stille, für uns alle ist ein Traum geplatzt. Das hat weh getan. Wir hatten die Qualität, um es in der Gruppenphase und auch in Wales besser zu machen. Aber es geht weiter, wir haben einen guten Kader, die meisten Spieler sind jung genug, nochmal eine WM oder EM anzugreifen. Und, ja: Ich habe das Aus verarbeitet, der enge Kalender lässt gar nix anderes zu. Der April ist extrem wichtig für uns.