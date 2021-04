RB Leipzigs Laimer gibt zu: "Habe die Schmerzen wohl ein paar Mal zu viel unterdrückt"

Leipzig. 70 Kilo, 1,78 Meter, kann schnell und viel laufen, ist in 80 RB -Pflichtspielen vom Zerstörer zu einem dynamischen Mittelfeld-Gesamtpaket gereift. Seit dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris am 18. August 2020 fehlt Konrad Laimer , hat seit einem vermeintlich harmlosen Eingriff im Knie 38 Spiele verpasst.

Jetzt sieht der 23-jährige österreichische Nationalspieler Licht am Ende des Tunnels, sagt er. „Und es ist nicht der entgegenkommende Zug.“ Gespräch mit einem, der beim Kampf um sein Comeback Pontius und Pilatus kennenlernte und sich einen guten Schmäh bewahrt hat. Laimers Lieblingswitz geht so: „Wenn ich zehn Zentimeter größer wäre, könnte ich länger im Bett liegen.“

Konrad Laimer ...

... über sein Comeback : „Mein Ziel ist es, noch in dieser Saison Fußball zu spielen. Zuvorderst für meinen Verein, für RB, da stehen noch ein paar tolle Spiele und Aufgaben an. Und wenn alles perfekt läuft, kann auch die österreichische Nationalmannschaft ein Thema werden. Eine Europameisterschaft ist etwas Besonderes. Ich habe ein paar Mal mit Teamchef Franco Foda telefoniert, der sich nach meinem Zustand erkundigt hat.“

... über die RB-Aktion „You can do anything“ und Drifting-Erfahrungen in einem 700-PS-Rennwagen: „Sabi und ich haben Gummi stehen lassen, wir hatten eine Menge Spaß. Ich mag schnelle Autos. Das war eine richtig geile Erfahrung.“