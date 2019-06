RB Leipzigs Lukas Klostermann steht im Halbfinale der U21-Europameisterschaft

Leipzig. Für RB Leipzigs Lukas Klostermann ist weiter nicht an Sommerpause zu denken. Der Verteidiger hat sich am Sonntagabend mit der deutschen U21-Nationalmannschaft für das Halbfinale der Europameisterschaft in Italien qualifiziert. Dem deutschen Nachwuchs ist damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020 sicher. Gegen Österreich reichte dem Team von Stefan Kuntz nach Siegen gegen Serbien und Dänemark ein etwas glückliches 1:1 (1:1)-Unentschieden. Luca Waldschmidt vom SC Freiburg hatte in Udine mit einem traumhaften Distanz-Schuss die frühe Führung besorgt. Kevin Danso vom FC Augsburg gelang kurz darauf per Elfmeter der Ausgleich.