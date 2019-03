RB Leipzigs Lukas Klostermann zur DFB-Nominierung: "Ich musste zurückrufen

Richtig habe er die Nominierung noch nicht realisiert: "Wahrscheinlich wird das erst am Abend oder morgen bei mir ankommen. Es ist schwierig, weil die letzten eins, zwei Tage die unmittelbare Vorbereitung auf das Schalke-Spiel anstand." Zum Leistungseinbruch seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit fand er kritische Worte: "Wir haben mit und gegen den Ball nicht mehr so aggressiv ins Spiel gefunden. Das ist für mich so kurz nach dem Spiel auch schwer zu erklären."

Bisher lief Klostermann für die deutschen Junioren-Nationalmannschaften auf und ist Kapitän der U21, mit der er trotz der Nominierung für den A-Kader im Juni an der Europameisterschaft in Italien teilnehmen will: "Davon gehe ich aus." Am Montagvormittag steht jedoch gemeinsam mit den ebenfalls nominierten Timo Werner und Marcel Halstenberg, der laut Rangnick gegen Schalke "nicht seine normale Form" erreicht hat, erstmal die Reise zur A-Nationalmannschaft an. Das Team von Joachim Löw bestreitet am Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien ein Testspiel. Vier Tage später folgt in Amsterdam gegen die Niederlande der Auftakt zur EM-Qualifikation.