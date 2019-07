RB Leipzigs Marcel Halstenberg wartet im Trainingslager auf Anruf seiner Frau

Österreich. RB Leipzigs Marcel Halstenberg hat während des Trainingslagers im österreichischen Seefeld neben dem Fußball noch einen weiteren treuen Begleiter. Weil seine Frau zuhause in freudiger Erwartung eines kleinen Mädchens ist, muss beim Linksverteidiger das Smartphone immer in Reichweite sein: „Der Stichtag für die Geburt war am Dienstag. Ich warte schon die ganze Zeit auf einen Anruf von ihr. Das Handy habe ich deshalb immer bei mir und auf laut gestellt“, sagte der 27-Jährige im Interview dem SPORTBUZZER.