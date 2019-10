RB Leipzigs Marcel Sabitzer: Ein Tor wie ein Gemälde

Leipzig. Marcel Sabitzer gehört zu den wenigen RB-Fußballern, die sich nach Heimspielen nicht ausschließlich im Familiy&Friends-Bereich im fünften Stock der Red-Bull-Arena verlustieren, sondern auch eine Etage drüber. Das liegt daran, dass Sabitzers Beraterteam um Roger Wittmann (Rogon) im Sechsten logiert. Die Außenstelle des Rogon-Imperiums ist klein und fein und verschwiegen. In der Loge warten die Wittmänner auf ihren Top-Klienten, schließt Sabitzer Lebensgefährtin Katja Kühne und Baby Mary Lou in die Arme. Seine kleine Familie gibt ihm Kraft, sagt der 25-Jährige.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Zenit St. Petersburg dauerte es länger als sonst, bis er bei Frau, Kind, Roger ist. Bad in der Menge und im Entmüdungsbecken, Interviews, Autogramme - das volle Programm für den entscheidenden Mann der Partie. Der österreichische Nationalspieler hat gegen Zenit 112 Ballkontakte. Spitzenwert im so wichtigen Champions-League-Spiel. Viele der 112 Kontakte sind wichtig, drei davon weltklasse & wegweisend.

Sonne im Herzen

Nummer eins: In der 49. Minute schickt Sabitzer seinen Spezi Konrad Laimer gefühlvoll steil. Das Laufwunder kann gar nicht anders, als zum 1:1 einzunetzen. Sabitzer und Laimer, 22, haben einen guten Schmäh, mögen es gerne gerade aus und deftig. Weil das so ist, beleidigen sich die Österreicher im Spiel auch schon mal durch, um sich hinterher wieder mit Seife und Haargel auszuhelfen.

Zweiter Top-Kontakt: In der 59. Minute lässt Sabitzer eine etwas zu hoch geratene Linksflanke von Lukas Klostermann mit der Brust formvollendet abtropfen. Der Ball mag es, wenn er gut behandelt wird, hüpft vor Freude.

Es folgt drittens: Sabitzer nimmt den freudig erregten Ball volley. Wer aus dieser Position volley abzieht, muss sehr viel Sonne im Herzen haben.

„Schönes Tor“

Man könnte auch sagen: Wer von da volley abzieht, hat sie nicht alle. Denkbar sind auch niedere Motive eines Zeitschinders. Motto: Das Ding hau‘ ich auf die Festwiese, das Teil finden die so schnell nicht. Zeit zum kontrollierten Rückzug.

Oder, wird sind beim Schützen und beim Gruppe-G-Match RB - St. Petersburg und der Wahrheit: Wer hier und heute und aus dieser Position und von da volley schießt ... kann es schlicht und ergreifend. Sabitzer lässt den Ball über den rechten Schlappen abrutschen, schneidet das Kunstleder an wie einen steirischen Zwetschgenkuchen. Eine beabsichtigte Flugkurve später schlägt der Ball im linken oberen Winkel zur 2:1-Führung ein. Der Held zum Thema: „Schönes Tor.“ Und sonst so? „Man muss das schon auch im Training üben.“ Und es dann tun. Im Spiel. Wenn es knapp und wichtig ist. Dass Sabitzer an allem, nur nie an sich selbst zweifelt, kommt dem jungen Mann auch in ausgesuchten Momenten zugute.

Freiburg: Kein gutes Pflaster

Die Internet-Gemeinde flippt nach dem Ende der vier Spiele währenden Sieglosigkeit und diesem Tor aus. Einer will ein Rendezvous mit dem Tor, eine andere will ein Kind vom Tor. Es ist ein Tor wie ein Gemälde. Und das vor den Augen von Weltstars Neo Rauch. Der 59-jährige Malerfürst ist mit dem Radl da. 2:1 gegen St. Petersburg, Platz eins in der Gruppe G. Beim Rückspiel in St. Petersburg (5. November) können Weichen Richtung K.o-Runde gestellt werden. Bis dahin sind Sabitzer und Co. in Liga und im Pokal gefordert.

Klippe Freiburg: Am Sonnabend, 15.30 Uhr, wird die Partie SC Christian Streich Freiburg - RB angepfiffen. Im Breisgau gab es bei vier Terminen drei Mal Saures für Leipzigs Außendienstler. Erinnert sei an die 0:3-Pleite vom Dezember 2018, als RB keine einzige erwähnenswerte Chance zustande brachte. Marcel Halstenberg könnte wieder können. Fraglich ist Kevin Kampl, dem sein erster Starteinsatz seit vielen Monden erhöhte Temperatur eingebracht hat. Vier Tage nach Freiburg ist DFB-Pokal angesagt. Beim VfL Wolfsburg, Mittwoch, 30. Oktober, 18.30 Uhr. Hürde, hohe. Auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Mainzer wohnt: Am 2. November, 15.30 Uhr, kommt der allseits beliebte FSV Mainz 05 nach Leipzig. Mainzer sind immer zu allem bereit.

