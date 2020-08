RB Leipzigs Marcel Sabitzer glaubt an echte Chance gegen Paris

Lissabon. Marcel Sabitzer glaubt an die Finalchance für RB Leipzig beim Champions-League-Turnier in Lissabon. „Es wird sicher eine spannende Aufgabe. Ich traue mich trotzdem zu sagen, wenn wir einen richtig guten Tag erwischen wie gegen Atlético, mit ein bisschen Glück, dann können wir das Spiel gewinnen“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten bei einem virtuellen Pressegespräch mit Blick auf das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN). „Aber das PSG natürlich Favorit ist, ist selbsterklärend“, fügte der 26-jährige Österreicher an.