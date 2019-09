RB Leipzigs Marcel Sabitzer: "Ich sage einfach, wenn mir was nicht passt"

Leipzig. Seit Julian Nagelsmann bei RB Leipzig auf der Bank sitzt, spielt Marcel Sabitzer groß auf. Drei Tore und drei Vorbereitungen hat der Österreicher nach den ersten vier Pflichtspielen schon auf dem Konto. Dass es mit dem neuen Coach passt, hat Sabitzer früh gemerkt, wie er im Interview mit Sport Bild verriet: "Beim Training achtet man sehr darauf, ob viel Lob oder mehr Kritik kommt. Im Trainingslager hatte ich ein 20-Minuten- Gespräch unter vier Augen mit ihm. Da hat er mir schon gesagt, dass er mich offensiver und als Führungsspieler sieht."

Die etwas veränderte Spielanlage kommt dem 25-Jährigen, der seit 2015 für die Roten Bullen aufläuft, dabei nach eigenen Aussagen besonders zu Gute: "Wir legen generell mehr Wert auf das Spiel mit dem Ball. Dass ich mit der Kugel etwas anzufangen weiß, ist mir bewusst."

Neue Rolle im Team

Doch nicht nur fußballerisch vertraut Nagelsmann seinem ehrgeizigen Offensivspieler. Der Trainer braucht auf dem Feld einen verlängerten Arm, der auch mal dazwischen haut und scheint ihn in Sabitzer gefunden zu haben: "Mir gefällt die Rolle, und ich möchte sie auch ausfüllen. Der Trainer weiß, dass er von mir Mentalität und Einstellung bekommt. Das brauchen wir in unserem Spiel. Wenn so gut wie niemand auf dem Feld was sagt oder sich mal mit einem anlegt, dann wird es nichts. Wenn es um so etwas geht, bin ich immer dabei. Es hilft Spielern, wenn sie sich an einem orientieren können“, sagte Sabitzer.

Im Interview verriet er zudem, dass er schon in der Jugend auf dem Feld zu den lauteren Spielern gehört hat: "Ich habe schon immer gern auch mal gemeckert. Im Ernst: Ich sage einfach, wenn mir was nicht passt. Das war in meinen jungen Jahren auch mal zum falschen Zeitpunkt. Da gab es von den älteren Herren dann ein paar Ansagen. Das ist dann nicht so witzig."

Sabitzer macht sich keine Sorgen

Auch heute macht sich der Mittelfeldspieler wenig Gedanken, wie seine klaren Ansagen bei den Kollegen ankommen: "Der Teamerfolg steht über allem. Also muss man auch damit klarkommen, mal was gesagt zu bekommen. Es ist ja auch nicht so, dass wir alle jeden Tag zusammen essen oder Wein trinken gehen. Wir müssen hier nicht alle miteinander pausenlos etwas zusammen unternehmen und immer „best friends“ sein."

Außerhalb des Platzes stellt Sabitzer ebenfalls hohe Anforderungen, vor allem an die jungen Neuzugänge, wenn es um das Erlernen der deutschen Sprache geht: "Klar sollen sie es machen. Ich kann es ihnen zehnmal sagen, aber sie müssen es für sich selbst machen. Das kann am Ende vielleicht entscheidend dafür sein, ob du spielst."

