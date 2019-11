RB Leipzigs Marcel Sabitzer: „Um eine Pause bitten? Ich? Nee!“

Leipzig. Die Steigerungsform von Stammspieler? Marcel Sabitzer. Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist in der österreichischen Nationalmannschaft und bei RB Leipzig aber so was von gesetzt, hat 24 Pflichtspiele in den Beinen und 2019 weitere acht vor sich. Sabitzer, 25, der mit zarten 16 sein Profi-Debüt bei Admira Wacker Mödling feierte, über Unverwüstlichkeit, EM-Quali-Freuden mit der Nationalmannschaft und das Heimspiel gegen den mit neuem Coach anreisenden 1. FC Köln (Sonnabend, 18.30 Uhr).