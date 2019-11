RB Leipzigs Markus Krösche: "Das war ja keine Krise"

Leipzig. Markus Krösche gehört nicht zu den Lautsprechern im Fußball-Geschäft. Nur dosiert stellt sich RB Leipzigs Sportdirektor den Fragen der Öffentlichkeit. Gleiches gilt, nach Aussagen des 39-Jährigen für Ansagen an die Mannschaft. Anfang November, die Roten Bullen hatten gerade mehrfach Punkte liegen lassen, machte Krösche jedoch eine Ausnahme. Nun verriet er im Interview mit RBlive warum: "Wenn ich gewisse Dinge wahrnehme, die besprochen werden müssen, dann spreche ich das offen und ehrlich an. Das mache ich mit jedem meiner Mitarbeiter so. Also habe ich meine Sicht dargestellt und welche Erwartungen ich habe. Das gehört dazu, wenn man mit aller Macht erfolgreich sein will. Aber alles geschieht in Absprache mit Julian (Nagelsmann, d. Red.) Er wusste genau, was ich ansprechen will."