RB Leipzigs Mintzlaff empfiehlt Frankfurts Hellmann Nachhilfe in Sachen Finanzen

Leipzig. RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat seinem Frankfurter Funktionärskollegen Axel Hellmann Nachhilfestunden in Sachen Finanzen empfohlen. „Herr Hellmann kann die Sommerpause ja nutzen, um sich im Frankfurter Bankenviertel die Zusammenhänge erklären zu lassen und seine Expertise aufzufrischen“, sagte Mintzlaff dem „Kicker“.

Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Hellmann hatte die Finanzpolitik beim Bundesliga-Konkurrenten aus Leipzig kritisiert und von einer "Gute-Nacht-Geschichte" gesprochen. „Das Geschäftsmodell von RB Leipzig ist hochdefizitär und der sportliche Erfolg 'auf Pump' errichtet“, sagte der Finanzexperte Mitte Juni, ebenfalls im „Kicker“. Die Sachsen hatten zuvor bestätigt, dass ihr Geldgeber Red Bull für das Geschäftsjahr 2018/2019 einen Darlehensbetrag von 100 Millionen Euro in Eigenkapital umgewandelt habe. Damit stieg die Eigenkapitalquote der Messestädter von vier auf 44 Prozent.

Rein bilanzieller Vorgang

In einem Interview mit dem SPORTBUZZER hatte Prof. Hennig Zülch von der Handeslhochschule Leipzig (HHL), den Vorgang so erklärt. "Zins- und Tilgungszahlungen, die für das Darlehen bisher anfielen, entfallen nunmehr. Das Jahresergebnis verbessert sich, da Zinsaufwendungen ausbleiben. Die Liquiditätssituation entspannt sich. Im Ergebnis werden die Grundpfeiler des künftigen operativen Handelns des Klubs gestärkt. Indes ist zu bemerken, dass durch die Umwidmung keine zusätzlichen Finanzmittel bereitgestellt worden sind. Damit hat RB Leipzig nicht automatisch 100 Millionen Euro mehr auf dem Konto, es handelt sich um einen rein bilanziellen Vorgang." Der sei in der Unternehmenspraxis nicht ungewöhnlich und auch rechtlich nicht zu beanstanden.