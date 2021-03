RB Leipzigs Boss Mintzlaff: "Noch nicht so weit, dass wir dauerhaft mit Bayern um Titel konkurrieren"

München/Leipzig. Beim Sport1-Doppelpass am Sonntag drehte sich alles um das Duell nach der Länderspielpause. Denn RB Leipzig empfängt am Karsamstag den FC Bayern in der Red Bull Arena. Die Begegnung könnte Ausschlaggebend für die Meisterschaftsaussichten in der aktuellen Saison sein. Denn die Leipziger haben einen Rückstand von „nur“ vier Punkten auf den Rekordmeister. Anzeige

Für Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ist die Meisterschaft allerdings kein Thema. Denn er sieht seinen Verein noch nicht auf Augenhöhe mit den Bayern. Für die Münchener hat er viel Anerkennung und sieht RB Leipzigs Gegner zurecht an der Tabellenspitze.

Aber allein an Robert Lewandowski will er den Erfolg des Bundesliga-Ersten nicht festmachen. Das liege eher an der Mentalität der Mannschaft. Und gerade deshalb wird die Rückrundenbegegnung auch nicht einfach werden. Dennoch freuen sich die Roten Bullen auf das Spitzenspiel am 3. April.

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über...

… die Klasse des FC Bayern München: „Es ist kein Geheimnis, dass der Weg zur deutschen Meisterschaft über den FC Bayern geht. Es ist nicht verwunderlich, dass sie dort stehen, wo sie stehen. Sie sind eine Weltklasse-Mannschaft. Hansi Flick macht einen überragenden Job seit er sie übernommen hat. Das ist eine Einheit, die eine extreme Mentalität zeigt. Wenn sie in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das Siegtor machen, dann ist das kein „Bayern-Dusel“, sondern man hat sich das erarbeitet. Das ist der Wille, ein Spiel noch zu drehen und zu gewinnen. In ihnen steckt viel Mentalität, viel Überzeugung, ein guter Trainer, ein klares Konzept und Weltklasse-Spieler.“



… Robert Lewandowski: „Eine Mannschaft ist erfolgreich, wenn sie als Kollektiv so arbeitet. Er ist zweifelsohne ein Weltklasse Spieler, aber Lewandowski alleine würde nicht so funktionieren. Das funktioniert, weil der FC Bayern als Mannschaft auftritt. Das macht die Mentalität aus, die bis zum Abpfiff durchgezogen wird.“

… das Rückspiel gegen Bayern: "Der FC Bayern München macht seine Arbeit hervorragend. Deshalb wird das Rückspiel natürlich ein schwieriges werden. Aber auch das Hinspiel war das schon. Da haben wir gar nicht so schlecht ausgesehen und hätten mit ein bisschen Glück auch drei Punkte mitnehmen können. Wenn wir wieder ein so ordentliches Spiel abliefern, wie in München, können wir auch oben mithalten. Das wir schwierig, aber wir freuen uns trotzdem alle auf das Spiel. Wenn wir aber Meister werden wollen, müssen wir das Spiel auch gewinnen.“

LVZ-Direktabnahme

… die Meisterschaftsansprüche von RB Leipzig: „Vom Reden alleine ist noch niemand Meister geworden. Wir sind in unserem fünften Jahr in der Bundesliga. Deshalb muss man die Dinge auch einsortieren. Wenn wir uns dieses Jahr wieder für die Champions League qualifizieren, sieht es gut aus. Dieses Jahr kann es für uns eine Rekordsaison werden, vor allem was die Punkteausbeute in der Bundesliga betrifft. Wir wollen bodenständig bleiben und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir sind noch nicht so weit, dass wir dauerhaft mit dem FC Bayern um den Titel konkurrieren. Denn wenn man um die Meisterschaft mitspielen will, muss man auch solche Spiele, wie gegen Frankfurt oder gegen Mainz gewinnen.“