Timo Werner ist und bleibt bei RB Leipzig das Transferthema schlechthin. Geht er? Bleibt er? Verlängert er? Bullen-Chef Oliver Mintzlaff hat im Interview mit der Sport Bild einmal mehr befkräftigt, dass er sich eine zeitnahe Entscheidung vom Nationalstürmer wünscht: " Wir wollen die Causa natürlich gerne alsbald abhaken, weil es für alle Beteiligten sehr intensiv war und ist. Wir reden seit fast einem Jahr darüber, was mit Timo Werner passiert. Wenn es Klarheit gibt, können wir uns wieder voll auf das konzentrieren, was auf dem Rasen passiert."

Mintzlaff betonte dabei, dass RB auch weiterhin am liebsten mit dem 23-Jährigen (Vertrag bis 2020) verlängern würde, im Falle eines Abschieds jedoch gern in diesem Sommer eine Ablöse einstreichen würde. Hierfür sei nicht nur der FC Bayern München, mit dem Werner seit Monaten in Verbindung gebracht wird, ein Ansprechpartner: "Dafür gibt es zahlreiche Interessenten. Auch internationale Top-Vereine haben angefragt."