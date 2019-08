RB Leipzigs Nachwuchs startet mit Heimspielen in die Bundesliga

Leipzig. Mit zwei Heimspielen beginnt für die U17 und die U19 der Roten Bullen die Bundesligasaison 2019/20. Den Auftakt macht am Samstag ab 11 Uhr das Team von U17-Trainer Marco Kurth. Zu Gast am Cottaweg ist mit Werder Bremen ein Kontrahent, der in den vergangenen Jahren immer zu den besten Teams der Staffel gehörte.