RB Leipzigs Nachwuchscoach Blessin wechselt zu KV Oostende nach Belgien

Die Saison der U19 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Das Team kam so nach einer schwachen Vorrunde auf Platz sechs der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost ein. In der UEFA Youth League war nach teilweise enttäuschenden Auftritten bereits nach der Gruppenphase Schluss. In sechs Partien gelangen hier lediglich ein Sieg und ein Unentschieden. In der deutlich erfolgreicheren Vorsaison führte Blessin seine Elf auf Rang drei der Bundesliga und ins A-Junioren-Pokalfinale, wo RBL dem VfB Stuttgart 1:2 unterlag. 2018 wurde der Schwabe mit derU17 Staffelsieger der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost und scheiterte im Halbfinale der Endrunde um die deutsche Meisterschaft gegen den späteren Vizemeister Bayern München.