RB Leipzigs Nachwuchsspieler Noah Ohio an Vitesse Arnheim verliehen

Leipzig. RB Leipzig verleiht das Toptalent Noah Ohio für 18 Monate in sein Heimatland. In der Rückrunde 2020 und eine weitere Saison bis zum 30.06.2021 wird der 17-Jährige in der Eredivisie für Vitesse Arnheim auflaufen. Erst im Sommer 2019 ist der Vollblutstürmer aus der Jugend von Manchester City ins Nachwuchsleistungszentrum von RB an den Cottaweg gewechselt. Anzeige

Der 1,85 m große Angreifer spielte vor seiner Station bei den Roten Bullen und ManCity auch schon für den Stadtrivalen Manchester United. Von United wechselte Ohio im Sommer 2015 stadtintern die Clubfarben von rot zu hellbau. Nun wartet die nächste Station auf den bulligen Torjäger. Am 16. Januar wird Ohio 18 Jahre alt und wird dann bei RB einen Lizenzspielervertrag unterschreiben. Über die Laufzeit des Vertrages hat RB bisher noch keine Angaben gemacht. Bis zum Sommer 2023 muss der Vertrag mit RB mindestens laufen, da die Regeln für Leihgeschäfte im Profifußball es so vorschreiben.

Die bewegte Pubertät und die Anzahl der Clubwechsel sprechen für das Attribut, eines nicht immer so leicht zu führenden jungen Mannes. Auch bei RB war der Anfang für den holländischen Nachwuchsnationalspieler in der U17 nicht immer einfach. Seinem Trainer Marco Kurth gelang es innerhalb einer Saison dem durchaus selbstbewussten Torjäger beizubringen, dass Fußball auch gespielt werden muss, wenn der Gegner den Ball hat. Auch mit einem Platz auf der Bank in der U17 tat sich Ohio durchaus schwer, wenn seine Mannschaftskollegen auf dem Platz spielten.