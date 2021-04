RB Leipzigs Trainer Nagelsmann bestreitet Wechsel-Gerüchte: "Neue Informanten braucht das Land"

Leipzig. Nach dem Ausscheiden des FC Bayern aus der Champions League , sagte Sky-Experte Lothar Matthäus, dass sich Trainer Hansi Flick in Richtung Nationalmannschaft verabschieden werde und dass die Münchener es auf RB Leipzig s Coach Julian Nagelsmann abgesehen hätten. Sogar von ersten Gesprächen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Trainer des Tabellenzweiten wusste der Rekordnationalspieler zu berichten. Dies bestritt der Bullen-Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN).

"Es gab und gibt keine Gespräche mit dem FC Bayern München", sagte Nagelsmann: "Neue Informanten braucht das Land. Ich weiß nicht, woher er die Information hat. Das müsste man Matthäus selbst fragen." Weder er noch seine Berater seien mit dem Rekordmeister in Kontakt getreten. "Ich habe hier bis 2023 Vertrag, das ist sicher." Matthäus hatte am Dienstagabend erklärt: "Bayern München hat sich auch schon mit Nagelsmann ein bisschen unterhalten - auch über wirtschaftliche Dinge, so viel man weiß."