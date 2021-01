RB Leipzigs Nagelsmann: „Der Fußball kann sich vom Football Einiges abschauen“

Leipzig. Was in Amerika überall als „Football“ bekannt ist, unterscheidet sich bekanntlich wesentlich von dem, was der Rest der Welt unter dem englischen Wort versteht. Mit Fußball hat es nämlich herzlich wenig zu tun: Der Ball ist keiner, ähnelt eher einem Ei, und mit den Füßen wird auch nicht gespielt. American Football ist also nicht gleich Fußball. Die Sportart erfreut sich in den vergangenen Jahren aber immer weiter steigender Popularität, auch unter nicht-amerikanischen Zuschauern und Fans. Anzeige

„Als Spieler musst du ständig an dein Limit gehen“

Darunter ist auch ein ganz bestimmter Fußball-Trainer. Denn RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann hat sich anstecken lassen: „Unser Team-Manager Timmo Hardung ist glühender Fan der Green Bay Packers.“ Ob das Team auch sein Favorit ist, verriet der 33-Jährige am Montag nicht. Ihr letztes Spiel gewannen die Packers in der National Football League (NFL) am Wochenende gegen die Los Angeles Rams mit 32:18. Im Conference Final warten nun die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. „Ich wäre nicht abgeneigt, wenn sie in den Super Bowl kommen und ihn gewinnen. Aber ich bin auch nicht traurig, wenn es ein anderes Team macht.“ Ganz grundsätzlich findet Nagelsmann, dass American Football eine interessante Sportart ist. Kann man sich denn da auch etwas abgucken?

„Ich glaube schon, und zwar sehr viel. Nicht nur ich als Trainer, sondern auch die Spieler“, sagt der RBL-Coach. Vor allem in Sachen Disziplin könnten Fußballer wohl von ihren Football-Kollegen Einiges lernen. „Das Erlernen des Playbooks ist ein Punkt, bei dem man auch im Fußball zulegen kann“, so Nagelsmann. In den Playbooks - es gibt welche für Offensive, Defensive und Specials Teams - sind alle Spielzüge erklärt, die ein Team im Laufe einer Saison anwenden möchte. Diese müssen von den jeweiligen Spielern einerseits im Training eingeübt, andererseits aber vor allem auch auswendig gelernt werden.

„Das hat in den Playoffs ganz gut funktioniert“

Besonders der Quarterback trägt beim Football viel Verantwortung auf den breiten Schultern. „Er steht über allem und muss alles perfekt auswendig kennen. Er ist nahezu der Trainer auf dem Feld, coacht und sagt an, aber immer in Verbindung mit dem Headcoach oder dem Offensive Coordinator“, erklärt Nagelsmann. Grundsätzlich gebe es im Football viele Spielzüge und Begrifflichkeiten und jeder Spieler müsse diese verstehen und wissen, worum es geht. Wer nicht mitziehen kann, kann auch nicht auf eine Vertragsverlängerung hoffen. „Da wird es für die Burschen auch mal schnell eng.“ Denn mit einigen Ausnahmen für besonders namhafte Akteure (allen voran die Quarterbacks), haben die Spieler in der NFL oft nur Einjahresverträge. „Wer nicht abliefert, hat am Ende der Saison keinen Vertrag mehr“, verdeutlicht der Bullen-Coach. „Als Spieler musst du ständig an dein Limit gehen, ganz unabhängig von der Position, die du spielt.“