RB Leipzigs Nagelsmann: „Gegen Freiburg haben wir uns nicht so leicht getan“

Leipzig. Das nächste Bundesligaduell steht für RB Leipzig gegen den SC Freiburg an. Am Samstag (15.30 Uhr) steht die Mannschaft von Trainer Christian Streich auf dem Rasen der Red Bull Arena. Trotz vieler Ausfälle sind Julian Nagelsmann und sein Team aber auf den Gegner vorbereitet. „Freiburg ist eine sehr gute Mannschaft, die sicherlich versuchen wird ein gutes Spiel zu machen und es zu gewinnen.“ Er wisse aber schon, auf was es gegen den SCF ankommt, denn die Freiburger verteidigen häufig sehr kompakt. „Wir brauchen gewisse Tugenden, um torgefährlich zu sein“, sagt Nagelsmann mit Blick auf die Partie. Anzeige

SC Freiburg ist eine extrem gefestigte Gruppe

Er habe auf jeden Fall schon eine Idee im Kopf. „Die können eigentlich nur noch die Mediziner durcheinanderbringen.“ Denn am Freitag vor dem Spiel war der Einsatz von einigen Akteuren noch fraglich. Justin Kluivert, Tyler Adams und Marcel Halstenberg sollten vor dem Abschlusstraining noch getestet werden und bei positiver Fitnesssituation trainieren. Definitiv fehlen dem Bullen-Coach weiterhin Lukas Klostermann und Konrad Laimer. Zudem kann auch Dayot Upamecano nicht auflaufen, da er sich eine Muskelfaserverletzung im Spiel gegen Paris zugezogen hat.

RB Leipzig gegen den SC Freiburg: Letzter Check vor dem Anpfiff

Doch auch in Freiburg fehlen weiterhin zwei Schlüsselspieler. Torwart Mark Flekken kann bis auf weiteres wegen seiner Verletzung am Ellenbogen nicht spielen. Und auch Janik Haberer ist nach seiner Sprunggelenkverletzung noch nicht fit für einen Einsatz. Außerdem musste der SCF diese Saison einige Abgänge verkraften. Darin sieht Nagelsmann aber keinen Nachteil für die Gegner. „Die Gruppe arbeitet mit Christian Streich schon Ewigkeiten zusammen und ist extrem gefestigt“, schätzt der 33-Jährige die Breisgauer ein.

In Vorbereitung auf das Duell habe sich Freiburgs Cheftrainer Christian Streich das Champions-League-Spiel der Roten Bullen gegen Paris Saint-Germain angeschaut. Er weiß, dass ihm und seiner Mannschaft ein schwieriges Spiel bevorsteht. „Leipzig ist zurecht eine Topmannschaft. Sie haben ein brutales Tempo und sind technisch extrem stark. Hinten haben sie eine wahnsinnige Körperlichkeit und auf den Außenbahnen Schnelligkeit“, so der SC-Trainer. Anzeige

Christian Streich: „Wir wollen ihnen aber Paroli bieten“

Und das haben sie auch in ihrem Bundesligastart gezeigt. Mit 13 Zählern auf dem Konto belegt RB Leipzig derzeit den dritten Tabellenplatz. Aber: „Wir wollen ihnen aber Paroli bieten, taktisch gut arbeiten, die Räume schließen und uns selbst Chancen erarbeiten“, sagt der 55-Jährige. Freiburg ist nicht ganz so optimal in die Saison gestartet, weiß auch Nagelsmann. „Sie haben aber nicht jedes Spiel, das sie nicht gewinnen konnten, auch verdient verloren.“ Dennoch konnte der SC aus sechs Spielen bislang nur die Auftaktpartie gegen den VfB Stuttgart für sich entscheiden, verlor die Partien gegen Borussia Dortmund und zuletzt gegen Bayer Leverkusen und nahm jeweils einen Punkt aus den Spielen gegen den VfL Wolfburg, Werder Bremen und Union Berlin mit.