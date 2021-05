Nagelsmann hält Abschiedsrede vor dem letzten Spiel: "Ein paar Tränen sind geflossen"

"Einmaligkeit ein zweites Mal festgestellt"

„Abschied nehmen ist nie schön“, sagte Nagelsmann vorab. „Ich hatte in Hoffenheim eine Mannschaft und ein Trainerteam, die mir das Gefühl von Einmaligkeit gegeben haben, dass es für mich so eine Verbundenheit wahrscheinlich nicht nochmal gibt. Ich habe dieses Jahr in Leipzig diese Einmaligkeit ein zweites Mal festgestellt. Auch hier hatte ich ein Trainerteam und eine Mannschaft, mit der ich unglaublich gut arbeiten konnte“, so der Bullen-Coach.

Abseits des schlicht Beruflichen – „Jeder Spieler und Mitarbeiter hat versucht, jeden Tag alles reinzuwerfen, bedingungslos zuzuhören, Dinge umzusetzen“ – sprach Nagelsmann auch die menschliche Seite an: „Wir haben ein Trainerteam hier, das sehr jung ist und ein unglaublich gutes Miteinander hat. So ist zur Arbeit fahren, auch ein Stück weit nach Hause kommen." Von seinem Team hat er sich bereits verabschiedet. "Das ist nicht sehr angenehm, weil man unglaublich viel Zeit mit jedem Einzelnen verbringt, so den Menschen hinter dem Spieler oder Mitarbeiter kennenlernt und damit Freunde gewinnt, die über das 105 mal 68 Meter große Feld hinausgehen. Am Ende meiner Rede sind ein paar Tränen geflossen.“

Aber man sehe sich schließlich immer zweimal im Leben, so Nagelsmann. „Im Fußball sogar öfter, weil man ja noch gegeneinander spielt. Keiner meiner Spieler oder Mitarbeiter hier beendet seine Karriere oder wechselt ins Ausland. Ich werde grundsätzlich alle auch wieder sehen.“ Die Arbeit mit der Mannschaft und mit dem Staff werde er dennoch vermissen.

"Glücklich, dass ich zwei Jahre hier verbracht habe"

An die Stadt selbst habe ihn nicht viel gebunden, weil er Leipzig aufgrund der Pandemie nicht so gut kennenlernen konnte. „Ich habe mich relativ oft von der Wohnung über dieselben Straßen an den Cottaweg bewegt. Im ersten Dreivierteljahr hatte ich wenig Zeit, mir die Stadt anzusehen, aufgrund des neuen Jobs, in dem ich ankommen musste. Vielleicht war ich mal an drei Abenden ein bisschen in der Innenstadt. Dann kam die Pandemie und damit zwar etwas mehr Zeit, auch den einen oder den anderen freien Abend mehr. Das ging dann aber aufgrund der Schutzbestimmungen nicht.“

Die Menschen, die er kennengelernt habe, seien „unglaublich nett“ gewesen. „Sowohl an den Seen, an denen ich mich öfter aufgehalten habe, als auch in der Stadt, wo ich mich eher selten aufgehalten habe“, erläuterte Nagelsmann weiter. „Nach dem Wechsel habe ich weniger Menschen persönlich getroffen und kennengelernt, aber die Briefe, die ich bekommen habe, waren nicht mehr so schön“, bedauerte er, zeigte für diesen Wandel aber Verständnis. „Ich bin glücklich, dass ich die zwei Jahre hier verbracht habe.“

